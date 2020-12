Erfurt

Polizeiausbildung in Thüringen soll früher beginnen

04.12.2020, 17:07 Uhr | dpa

Die Polizeiausbildung in Thüringen soll in Zukunft früher als bisher beginnen. Um mit den anderen Bundesländern um den Polizeinachwuchs konkurrieren zu können, solle sie statt bisher am 1. Oktober künftig am 1. September anfangen. Das sieht ein Antrag der Thüringer Regierungskoalition vor, der am Donnerstag im Innen- und Kommunalausschuss des Thüringer Landtags beraten wurde, wie die Fraktion der Linkspartei am Freitag mitteilte. Damit würden künftig motivierte und begabte Polizeianwärter nicht mehr verloren gehen, weil Ausbildungszusagen und Ausbildungsbeginn in anderen Bundesländern bislang zeitlich deutlich vor Thüringen gelegen hätten.

Auch die von der Gewerkschaft der Polizei angemahnte Verlängerung der Ausbildungsdauer im mittleren Dienst habe den Weg in das Papier gefunden, hieß es. Gleiches gelte für die vom Bund der Kriminalbeamten geforderte Spezialisierung für künftige Kriminalpolizisten. Zu den weiteren in dem Antrag formulierten Maßnahmen gehören rasche Festbesetzungen von Leitungspositionen, mehr Lehrkräfte mit Promotionen und der schnelle Ausbau einer E-Learning-Plattform.