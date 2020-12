Erfurt

Corona-Regeln zu Weihnachten: Beratungen des Kabinetts

08.12.2020, 02:31 Uhr | dpa

Das Kabinett in Thüringen berät am heutigen Dienstag über die Corona-Regeln zu Weihnachten. Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte sich am Wochenende gegen Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen über die Feiertage im Freistaat ausgesprochen und dabei auf die hohen Infektionszahlen verwiesen. Kritik daran kam unter anderem von der CDU, die der rot-rot-grünen Landesregierung vorwarf, den Thüringern im Alleingang einsame Weihnachten verordnen zu wollen. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) will im Anschluss an die Beratungen in der Regierungsmedienkonferenz über die Ergebnisse informieren.

Derzeit dürfen sich in Thüringen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre werden hierbei nicht mitgezählt. Die Kontaktbeschränkungen gelten in Thüringen vorerst bis zum 20. Dezember. Bund und Länder hatten ursprünglich geplant, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis 1. Januar zehn Personen plus Kinder zuzulassen - unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Thüringen hatte diese Möglichkeit vom Infektionsgeschehen abhängig gemacht.