Weimar

Thüringer Hersteller mit neuem Antikörper-Schnelltest

08.12.2020, 15:19 Uhr | dpa

Die Weimarer Senova Gesellschaft für Biowissenschaft und Technik hat einen Streifentest entwickelt, mit dem sich Antikörper gegen das Coronavirus diagnostizieren und digital auswerten lassen. Innerhalb weniger Minuten stehe so fest, ob jemand akut mit dem Virus infiziert oder dagegen bereits immun sei, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag nach einem Besuch von Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) in dem Unternehmen mit.

Tiefensee sprach von einer "bahnbrechenden Erfindung". Es zeige sich erneut, dass Thüringen einer der führenden Medizintechnik-Standorte in Deutschland sei. Neu sei vor allem die Verbindung von Test und direkter Weiterleitung der Analyse-Ergebnisse durch einen Sensor-Chip.

In den vergangenen Monaten wurde den Angaben zufolge bereits eine vollautomatische Produktionsstraße in Weimar aufgebaut, die am Dienstag in Betrieb genommen wurde. Damit sei die Herstellung von bis zu einer Millionen Tests pro Monat möglich, hieß es. Senova vertreibt seine Produkte vor allem in Deutschland. Abnehmer sind den Angaben zufolge hauptsächlich Großhändler für Medizinprodukte, Labore und Einrichtungen aus dem Medizinsektor.

In Weimar arbeiten den Angaben zufolge mehr als 30 Mitarbeiter in der Produktion und Entwicklung von Schnelltests. Das Unternehmen produziert Schnelltestsysteme zur Erkennung von Viren und Mikroorganismen in Human-, Veterinär- und Umweltproben.