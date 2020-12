Erfurt

IMK-Chef Maier kritisiert Seehofer in Syrien-Debatte

09.12.2020, 08:02 Uhr | dpa

Berlin (dpa)- Der Chef der Innenministerkonferenz (IMK), Georg Maier (SPD), hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Debatte um die Abschiebung von Straftätern nach Syrien kritisiert. "Er stößt eine Diskussion an, hat aber keine Lösung. Das finde ich unangemessen", sagte Maier, der auch Innenminister in Thüringen ist, am Mittwoch im Deutschlandfunk. Maier nannte Seehofers Verhalten "populistisch". Die IMK beginnt an diesem Mittwochabend.

Seehofer hatte angekündigt, er wolle bei der Konferenz dafür eintreten, anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sind. Das stieß bei den SPD-Innenministern auf Widerstand. Unterstützung erhielt Seehofer hingegen aus den eigenen Reihen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte: "Es wird keinen Beschluss für eine weitere Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien geben. Darüber sind sich die Innenminister der Union einig."

Maier hält aufgrund der unterschiedlichen Positionen einen Kompromiss für wahrscheinlich - eine Verlängerung des Abschiebestopps um ein halbes Jahr.

Die Innenministerkonferenz findet wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant in Weimar statt, sondern einige Teilnehmer treffen sich in Berlin, die anderen werden per Videokonferenz zugeschaltet. Sie beginnt am Mittwochabend mit der vertraulichen Vorbesprechung.