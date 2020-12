Erfurt

Kammer: Weniger Kunden in den Innenstädten

09.12.2020, 14:59 Uhr | dpa

Immer weniger Kunden zieht es nach Angaben der IHK in der Adventszeit zum Einkaufen in die Thüringer Innenstädte. Die Kundenfrequenz liege teilweise unter 50 Prozent des Vorjahreswertes, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am Mittwoch mit. Grund dafür sei, dass Besuchermagneten wie die Weihnachtsmärkte fehlten und die Restaurants geschlossen seien. Das Einkaufserlebnis bleibe dadurch auf der Strecke. Die erwartete Verlängerung des Corona-Lockdowns entziehe den Händlern zudem die Möglichkeit, sich von den Umsatzeinbußen des Jahres 2020 zu erholen.

Fast jeder zweite Geschäftsinhaber im Kammerbereich rechne in den kommenden Monate mit keiner Verbesserung der wirtschaftliche Lage, ergab eine Umfrage der Kammer. Weiter an Bedeutung gewinne das Geschäft im Internet. Große Anbieter gehörten zu den Gewinnern der Krise. Insgesamt sei die Konsumlaune der Verbraucher jedoch wegen Unsicherheiten über ihre Einkommensentwicklung gedämpft.