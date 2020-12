Erfurt

Studie: Nahverkehrsausbau würde 31 Millionen extra kosten

10.12.2020, 12:49 Uhr | dpa

Ein verbesserter öffentlicher Nahverkehr in den Thüringer Landkreisen würde einer Studie zufolge jährlich etwa 31 Millionen Euro extra kosten. Die Grünen-Fraktion hatte die Studie zur sogenannten Mobilitätsgarantie in Auftrag gegeben. Der Gedanke hinter dieser sei, dass alle Menschen im ländlichen Thüringen mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mobil sein sollen können, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Laura Wahl am Donnerstag in Erfurt. "Ein günstiger ÖPNV nützt nichts, wenn kein Bus vor der Tür fährt", sagte Wahl. Daher gelte es die Infrastruktur auszubauen.

Grundidee hinter der Studie sei es, auf die bestehenden Bus- und Bahnstrukturen im Land mit Takt- und Rufbussen aufzusetzen. Damit sollten Lücken geschlossen und vor allem mit Rufbussen auch die Orte bedient werden, die bislang kaum oder gar nicht an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden sind.