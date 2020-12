Erfurt

CDU-Nachwuchs für digitalen Unterricht bis Weihnachten

10.12.2020, 13:01 Uhr | dpa

Angesichts der verschärften Corona-Situation in Thüringen fordert die Junge Union, Schulen und Universitäten unverzüglich bis Weihnachten auf digitalen Unterricht umzustellen. Außerdem müsse es kostenlose Schnelltests für Studierende geben, die über Weihnachten nach Hause fahren, verlangte der Landesvorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation, Cornelius Golembiewski, am Donnerstag. "Andererseits riskieren wir eine Massenwanderung von Infektionen quer durch die Bundesrepublik", erklärte er in einer Mitteilung.

Bildungs- und Wissenschaftsministerium müssten jetzt möglichst schnell handeln. Studierenden, die über Weihnachten nach Hause zu ihren Familien zurückkehren, müsse es ermöglicht werden, sich zuvor in freiwillige Selbstisolation zu begeben. Die kostenlosen Schnelltests für Studierende sollten nach Vorstellung der Landes-JU auch bundesweit ermöglicht werden.