Erfurt

Nach Morddrohung gegen Ramelow Ermittlungen gegen unbekannt

10.12.2020, 15:59 Uhr | dpa

Nach einer Morddrohung gegen Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat das Landeskriminalamt (LKA) noch keine Hinweise auf Täter. Die Ermittlungen wegen des Vorfalls liefen gegen unbekannt, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag auf Anfrage. Die Ermittlungsunterlagen seien an die zuständige Staatsanwaltschaft Erfurt weitergeleitet worden.

Die Drohung in einem anonymen Brief an den Thüringer Regierungschef mit Anspielungen auf die NS-Konzentrationslager in Auschwitz und Dachau und auf Gaskammern war am Mittwoch bekannt geworden. Das zweiseitige Schreiben wurde nicht an die Staatskanzlei, sondern die Landesgeschäftsstelle der Linken und persönlich an Ramelow adressiert, der Anzeige erstattete.