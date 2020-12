Erfurt

Werner hält härteren Lockdown in Thüringen für notwendig

10.12.2020, 17:07 Uhr | dpa

Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen zeichnet sich auch in Thüringen ein härterer Lockdown ab. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sprach am Donnerstag von einer besorgniserregenden Situation im Freistaat. "Der Lockdown-Light hat nicht dazu geführt, dass die Infektionszahlen signifikant sinken." Es brauche offensichtlich einen größeren Schritt, um die Infektionswelle zu brechen.

"Wir müssen jetzt kurzfristig über den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Begleitmaßnahmen für einen Lockdown diskutieren", kündigte Werner an. Das betreffe zum einen die Kindergärten und Schulen, wo es für Familien auch eine entsprechende Begleitung und Notbetreuung brauche. Und es betreffe den Einzelhandel, wo es entsprechende Ausgleichszahlungen geben müsse.

Laut der Ministerin geraten inzwischen auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Thüringen an ihre Grenzen. "Das ist für mich der Maßstab, hier schnell zu handeln." Thüringen hat nach Sachsen (309,6) laut dem Robert Koch-Institut bundesweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Sie lag am Donnerstag bei inzwischen 192 neuen Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Sachsen hatte bereits den bisher geltenden Teil-Lockdown verschärft. Ab kommenden Montag sollen dort Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte geschlossen bleiben.