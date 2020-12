Erfurt

Mitarbeiter des Ordnungsamts wird von Hundehalter verprügelt

11.12.2020, 08:36 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts ist am Donnerstagmorgen verprügelt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, bemerkte der Mann einen frei herumlaufenden Hund in der Erfurter Innenstadt. Er wies den Hundebesitzer auf die dort geltende Leinenpflicht hin. Daraufhin habe der Hundehalter auf den Beamten eingeschlagen und ihn so schwer verletzt, dass dieser ins Krankenhaus gebracht wurde. Der 36-jährige Täter sei bei der Polizei bereits wegen vergangener Gewalttätigkeiten bekannt.