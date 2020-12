Erfurt

Adams empört über Ende von Abschiebestopp nach Syrien

11.12.2020, 14:35 Uhr | dpa

Thüringens Migrationsminister Dirk Adams hat das Auslaufen des Abschiebestopps für Syrien harsch kritisiert. "Mit Blick auf die weiter dramatische Lage in Syrien ist das Ende des Abschiebestopps inakzeptabel", teilte der Grünen-Politiker am Freitag in Erfurt mit. Es sei offenkundig, dass es in Syrien noch immer keine Garantie für Rechtssicherheit, Schutz vor politischer Verfolgung, Willkür und Folter gibt.

Bei Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern am Donnerstag hatten sich die Vertreter der SPD-geführten Länder nicht mit ihrer Forderung nach einer Verlängerung des seit 2012 bestehenden Abschiebestopps durchsetzen können. Damit läuft dieser zum Jahresende aus. Ab 2021 wird dann wieder in jedem Einzelfall geprüft, ob eine Abschiebung möglich ist.

Es sei richtig zu prüfen, wie Deutschland künftig mit Gefährdern umgehen will und welche Konsequenzen die richtigen seien, führte Adams aus. "Aber die Nichtverlängerung des Abschiebestopps, die auch mit der extremistischen Gefahr begründet wird, stellt alle aus dem Bürgerkriegsland Geflüchteten unter einen Generalverdacht."

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Vertreter der unionsgeführten Länder sagte, in Syrien sehe man nach wie vor eine "schwierige Situation". Es dürfe aber kein Tabu sein, über die Abschiebung einzelner Gefährder und Straftäter nachzudenken.

In dem auch an die Türkei grenzenden Syrien herrscht seit 2011 Bürgerkrieg. Schätzungen zufolge gab es in dem Konflikt bereits mehr als 400 000 Tote, Millionen Menschen sind auf der Flucht.