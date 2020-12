Erfurt

VfB Suhl entscheidet auch das Thüringen-Derby für sich

12.12.2020, 20:56 Uhr | dpa

Die Suhler Bundesliga-Volleyballerinnen haben ihren Höhenflug fortgesetzt und auch das prestigeträchtige Thüringen-Derby gegen Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:0 (25:23, 25:17, 25:20) gewonnen. Die Erfurterinnen, derzeit auf Platz elf der Tabelle rangierend, wollten sich beim Tabellensechsten in der Suhler "Wolfsgrube" aber nicht kampflos ergeben und hielten den ersten Satz lange offen.

Nachdem sie kurz nach Beginn sogar in Führung gegangen war, holte die Mannschaft von Suhls Trainer Laszlo Hollosy den Rückstand wieder auf und ging ihrerseits mit 12:9 in Führung. Erfurt blieb jedoch weiter stets auf Tuchfühlung, glich etwa zum 20:20 aus, um kurz darauf erneut die Führung zu übernehmen (21:22 aus Suhler Sicht). Doch der variantenreichere VfB-Angriff und das aggressivere Suhler Spiel gaben schließlich doch den Ausschlag für die Gastgeberinnen.

Den Schwung nahmen die Suhlerinnen mit in den zweiten Satz, in dem sie dem Team von Erfurts Trainer Dirk Sauermann zu keinem Zeitpunkt eine echte Chance ließen. Doch auch danach wollten die Gäste aus der Thüringer Landeshauptstadt nicht aufstecken, hielten den dritten Durchgang zunächst offen. Erst als auf Suhler Seite Laura de Zwart zum Aufschlag schritt, wendete sich das Blatt zugunsten des VfB, der jetzt wieder mehr Druck in seine Aktionen legte und bei der zweiten technischen Auszeit mit 16:12 in Führung ging. Das 24:19 bedeutete die Vorentscheidung für den VfB, der durch Kapitänin Claudia Steger auch den Matchball verwandelte.