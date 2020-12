Erfurt

Corona-Zahlen in Thüringen steigen weiter

13.12.2020, 11:57 Uhr | dpa

Die Corona-Lage in Thüringen hat sich am Wochenende weiter zugespitzt. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100 000 Einwohner stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag auf 231. Einen Tag zuvor lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 210.

Nach wie vor ist die Inzidenz in Thüringen in ganz Deutschland nach Sachsen am höchsten. Deutschlandweit lag der Wert laut RKI bei 169 (Stand Sonntag, 00.00 Uhr).

Seit Beginn der Pandemie wurden in Thüringen 25 671 Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus registriert. Das waren 860 mehr als am Samstag. 16 920 Fälle gelten Schätzungen zufolge als genesen. 512 Menschen starben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.