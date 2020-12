Erfurt

Thüringen lässt Gottesdienste mit Auflagen zu

13.12.2020, 13:36 Uhr | dpa

Thüringen lässt trotz des Lockdowns ab Mittwoch Gottesdienste in der Weihnachtszeit weiterhin zu - allerdings mit Auflagen. Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag nach der Schaltkonferenz von Bund und Ländern. Es gebe strenge Einschränkungen, die in Verantwortung der Kirchen umgesetzt werden sollen, so der Regierungschef.

Gesang sei bei Gottesdiensten nicht möglich, zudem müssten Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden und ausreichend Abstand der Besucher gewährleistet sein. Er habe Vertreter der Kirchen über diese Regelung bereits informiert, sagte Ramelow. Thüringen wird wie die anderen Bundesländer vom 16. Dezember an das gesellschaftliche Leben drastisch einschränken, um die hohe Zahl der Infektionen einzudämmen.