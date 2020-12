Erfurt

Jobs im öffentlichen Dienst ungleichmäßig verteilt

14.12.2020, 06:06 Uhr | dpa

Landesbehörden und staatseigene Unternehmen sind nach aktuellen Zahlen der Thüringer Landesregierung sehr ungleichmäßig über den Freistaat verteilt. Deshalb gibt es in einigen Regionen sehr viel mehr Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst oder bei Unternehmen, die der öffentlichen Hand gehören, als in anderen. Vor allem in den kreisfreien Städten des Landes gibt es eine Vielzahl solcher Jobs, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linke-Abgeordneten Sascha Bilay hervorgeht.

Die meisten Arbeitsplätze bei Landesbehörden und staatseigenen Unternehmen gab es demnach in Jena - bezogen auf 1000 Einwohner und mit Stand von Ende Juni dieses Jahres. Dort waren es fast 91 Vollzeitstellen im direkten oder indirekten öffentlichen Dienst pro 1000 Einwohner, was vor allem an der Friedrich-Schiller-Universität und dem Universitätsklinikum Jena liegt. Alleine an der Uni gab es fast 2900 Vollzeitstellen, an der Uniklinik fast 4900.

In Erfurt, Weimar und Suhl waren es etwa 43, 41 beziehungsweise 33 Vollzeitstellen je 1000 Einwohner. In der Landeshauptstadt sind es neben den Ministerien und diversen Landesämtern auch bestimmte Polizeieinheiten, die viele Jobs im öffentlichen Dienst bieten. So fallen 433 Vollzeitstellen bei der Bereitschaftspolizei und 660 beim Landeskriminalamt in die Statistik. Zum Vergleich: In der Staatskanzlei in Erfurt gibt es etwa 200 Vollzeit-Jobs.

Nur sehr wenige solche Arbeitsplätze gibt es etwa in den Landkreisen Sömmerda, Hildburghausen, Eichsfeld oder dem Altenburger Land. Dort sind es jeweils weniger als fünf entsprechende Vollzeitstellen je 1000 Einwohner. Zahlenmäßig bedeutsame Arbeitgeber im öffentlichen Dienst sind dort oft nur die Polizei und teils die Finanzämter.

Die gleichmäßige Verteilung von Landesbehörden soll helfen, möglichst überall in Thüringen gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. So hatten etwa die Grünen in ihr Wahlprogramm 2019 aufgenommen, bei Neuansiedlungen eine gleichmäßige Verteilung zu beachten.

Die Jobs im öffentlichen Dienst gehören im Freistaat nicht nur häufig zu den bestbezahlten. Wo Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes arbeiten und zum Beispiel ihre Pausen verbringen, profitieren oft auch der Einzelhandel, Bäcker, Fleischer und Gaststätten.