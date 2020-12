Erfurt

Grundschullehrer sollen ab August mehr Geld bekommen

15.12.2020, 13:33 Uhr | dpa

Grundschullehrer sollen nach Plänen von Linker, SPD, Grünen und CDU ab August 2021 mehr Geld bekommen. Darauf verständigten sich die Vertreter der vier Fraktionen am Dienstag im Haushaltsausschuss, wie die Linke-Fraktion mitteilte. Es gebe in Thüringen vor allem an Grundschulen und an Regelschulen akuten Bedarf an Lehrern, sagte der bildungspolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Torsten Wolf. Die Besoldung der Regelschullehrer wurde bereits angehoben auf die Besoldungsgruppe A13. Thüringer Regelschullehrer verdienen damit genauso viel wie Gymnasiallehrer. Nun sollen auch Grundschullehrer die Gehaltsstufe A13 bekommen.

"Wir wollen damit erreichen, dass die offenen Stellen in Thüringen kurzfristig auch mit Bewerbern aus anderen Bundesländern besetzt werden", sagte Wolf. Eine mögliche Einigung zwischen Linke, SPD, Grünen und der CDU hatte sich bereits im Vorfeld angedeutet.

Für die Anhebung des Grundschullehrergehalts muss das Besoldungsgesetz geändert werden. Damit wird sich am Mittwoch noch der Bildungsausschuss befassen. Das letzte Wort hat der Thüringer Landtag, wo die Änderung noch beschlossen werden muss.