Erfurt

Hülle und Inhalt zusammen: Änderungspläne für Stiftung

15.12.2020, 14:49 Uhr | dpa

Um der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mehr Handlungsspielraum zu geben, sollen Gesetze geändert werden. In einem ersten Durchgang habe eine entsprechende Vorlage das Kabinett am Dienstag passiert, sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) nach der Kabinettssitzung in Erfurt. Ziel sei es, rechtliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass die "Hülle und Inhalt" in eine Hand kommen können.

Die als STSG abgekürzte Stiftung verwaltet 31 Liegenschaften, darunter sind Schlösser und andere historische Bauten in ganz Thüringen. Allerdings nur für die Gebäude. Museen, Sammlungen und andere dort vorhandene Gegenstände, wie Mobiliar etwa, sind häufig in der Hand anderer Träger. Das sind etwa andere Stiftungen und Kommunen. Mit der Gesetzesänderung soll es möglich werden, dass die STSG auch für den Inhalt der Schlösser Verantwortung übernimmt.

Nach Darstellung Hoffs sollte dabei etwa Optionen geschaffen werden, damit Museen und bewegliche Güter zwar im Eigentum aktueller Träger bleiben, aber der STSG rechtliche Nutzungsmöglichkeiten eingeräumt werden.

Im Zuge dessen solle auch der Stiftungsrat von sechs auf neun Mitgliedern erweitert werden. So könnten dort auch Stimmen von Kommunen und Museen Platz finden. Bislang sind etwa Vertreter aus drei Ministerien und der für Denkmalpflege zuständige Landeskonservator vertreten.

Bei dem Entwurf gehe es auch darum, dass die Stiftung mögliche neue Liegenschaften aufnehmen könne, sagte Hoff. Ein Kandidat wäre etwa das Schloss Reinhardsbrunn. Das Land hat ein in der Form bislang einzigartiges Enteignungsverfahren für das Jagdschloss bei Friedrichroda auf den Weg gebracht und hofft im juristischen Streit darum im Januar als Gewinner hervorzugehen.

Zudem sind auch Änderungen für andere Stiftungsgesetze geplant, etwa bei der Klassik Stiftung Weimar. Sie soll dadurch auch für das Bastille-Ensemble beim Stadtschloss Weimar zuständig sein. Während das Schloss selbst 2004 an die Klassik Stiftung ging, blieb die Bastille bei der STSG. Das Stadtschloss ist auch Verwaltungssitz der Klassik Stiftung.

Ungewiss ist derweil, ob es das Vorhaben in dieser Legislaturperiode noch durch den Landtag schafft. Aktuell laufe zunächst das Anhörungsverfahren, sagte Hoff. Bislang ist geplant, dass sich das Parlament im Februar auflöst, Neuwahlen soll es im April geben.

Über die Schlösserstiftung wird schon seit langer Zeit diskutiert. Zuletzt ging es dabei unter anderem um Millionen Euro, die Bund und Land etwa zur Sanierung der alten Mauern bereitstellen wollen. Verschiedene Museumsvertreter und Politiker hatten dabei die aus ihrer Sicht ungleiche Verteilung der Gelder bemängelt.

Zuvor war darüber gestritten worden, ob die STSG mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zu einer großen Mitteldeutschen Schlösserstiftung verschmelzen sollte, um so an die Bundesmittel für die Gemäuer zu kommen. Das Vorhaben scheiterte letztlich auch am großen Widerstand aus Thüringen.