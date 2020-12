Erfurt

Lockdown in Thüringen beginnt

16.12.2020, 00:56 Uhr | dpa

Mit der Schließung von Läden, Schulen, Kindergärten und der Einführung strenger Verbote fährt Thüringen ab heute (00.00 Uhr) das öffentliche Leben weitgehend herunter. Die Maßnahmen sollen helfen, die hohen Corona-Infektionszahlen im Freistaat wieder auf höchstens 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen zu drücken. Zuletzt lag Thüringen bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz jenseits der 200er-Markierung. Mit der neuen Verordnung, die bereits am Dienstag in Kraft getreten ist, wurden auch die bereits seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen verlängert. Von Mittwoch an gilt auch eine Ausgangssperre in der Nacht.