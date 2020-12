Erfurt

Corona-Lage: 24 neue Todesfälle und Hunderte Neuinfektionen

16.12.2020, 10:39 Uhr | dpa

Ein Arzt hält in einer Hausarztpraxis einen Tupfer mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Wieder sind in Thüringen mehrere Todesfälle und Hunderte Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages registriert worden. Auch die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100 000 Einwohner stieg um etwa 20 auf 255 an, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand 16. Dezember, 0.00 Uhr) von Mittwoch hervorgeht. Damit bleibt Thüringen weiterhin das im Verhältnis am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland nach Sachsen (Sieben-Tage-Inzidenz: 407).

Insgesamt seien von Dienstag auf Mittwoch 792 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn registrierten Fälle in Thüringen auf 27 728. Davon gelten schätzungsweise 18 430 Fälle als genesen. Die Zahl der gestorbenen Menschen, bei denen das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen worden war, stieg um 24 auf 563.