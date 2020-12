Erfurt

Wagner als Thüringer Bauernverbandspräsident bestätigt

17.12.2020, 13:35 Uhr | dpa

Erfurt (dopa/th) - Der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, ist mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. In einer wegen Corona als Briefwahl durchgeführten Abstimmung habe Wagner 96 Prozent der 145 abgegebenen Stimmen erhalten, teilte der Verband am Donnerstag mit. Damit ist Wagner für weitere vier Jahre Präsident des Thüringer Bauernverbandes. Insgesamt waren 187 Delegierte aus den Thüringer Regional- und Kreisbauernverbänden stimmberechtigt.

"In der aktuell extrem angespannten Lage auf den Höfen und Betrieben braucht es eine starke berufsständische Interessenvertretung mehr denn je", erklärte Wagner der Mitteilung zufolge im Anschluss an die Wahl. Wenn es nicht gelinge, den berechtigten Anliegen der Landwirte Gehör zu verschaffen, stünden viele landwirtschaftliche Betriebe bald vor dem Aus. Der 50-Jährige war im Dezember 2016 erstmals zum Präsidenten des Thüringer Bauernverbandes gewählt worden. Er ist Geschäftsführer der Universal-Agrar GmbH in Riethnordhausen, die im Norden der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und im Landkreis Sömmerda Flächen bewirtschaftet.