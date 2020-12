Erfurt

Vielzahl von Entscheidungen im Thüringer Landtag

18.12.2020, 01:07 Uhr | dpa

Thürigens Landtag will kurz vor Weihnachten eine Vielzahl von Entscheidungen treffen, die nicht ins neue Jahr verschoben werden können. Auf der Tagesordnung der Plenarsitzung am heutigen Freitag stehen unter anderem ein Verbot von Windrädern im Wald, auf das sich die oppositionelle CDU-Fraktion nach langem Tauziehen mit Rot-Rot-Grün verständigt hatte. Außerdem soll die Überprüfung der Abgeordneten auf eine mögliche frühere Zusammenarbeit mit der DDR-Staatssicherheit verlängert werden.

Erwartet werden eine Reihe von Beschlüssen zur Bildungspolitik sowie zum Rundfunkstaatsvertrag, der die geplante Beitragserhöhung regelt.

Zudem wird die Änderung eines Staatsvertrags zwischen Thüringen und Hessen zur Entsorgung von Abwässern der Kaliindustrie im Werra-Revier aufgerufen. Der hessische Landtag hatte bereits vor einer Woche zugestimmt. Es geht darum, dass salzhaltige Abwässer, die in den Kali-Werken an der hessisch-thüringischen Landesgrenze entstehen, nicht in die Werra fließen. Sie sollen in die stillgelegte Thüringer Grube Springen eingelagert werden.

Die Tagesordnung ist so voll, weil seit dem vergangenen Freitag drei eigentlich geplante Landtagssitzungen abgesagt wurden. Gründe sind die Corona-Infektion einer Abgeordneten der Linken, ungeklärte Infektionsketten und mehrere Quarantänefälle.