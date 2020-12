Erfurt

Stasi-Überprüfung von Abgeordneten geht in Thüringen weiter

18.12.2020, 11:38 Uhr | dpa

Die Überprüfung der Landtagsabgeordneten in Thüringen auf eine mögliche Stasi-Vergangenheit soll auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung weitergehen. Das beschloss der Landtag am Freitag in Erfurt einstimmig.

"Aufarbeitung kennt weder ein Verfallsdatum noch einen Schlussstrich", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. "Das schulden wir den Opfern der Spitzelei", kommentierte die SPD-Abgeordnete Dorothea Marx die Entscheidung. Die Thüringer Regelung im Abgeordnetengesetz ähnelt nach Angaben des CDU-Abgeordneten Christian Herrgott der in anderen ostdeutschen Landtagen.

Es ist vorgesehen, dass für die Abgeordneten-Überprüfung auf eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit oder der politischen Polizei der DDR eine unabhängige Kommission gebildet wird. Deren Mitglieder sollen vom Landtag gewählt werden. Die Überprüfung gelte für alle Parlamentarier - sie sei verdachtsunabhängig, erläuterte Marx. Die Kommission soll über ihre Ergebnisse den Landtag und damit die Öffentlichkeit informieren.

Wie bisher gibt es keine direkten Konsequenzen für Mandatsträger, die mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Die Abgeordneten-Überprüfung wird seit Anfang der 1990er Jahre im Thüringer Parlament praktiziert. Jetzt wurde sie auch an die aktuelle Rechtsprechung angepasst. In der Vergangenheit war in Thüringen erwiesenen Stasi-Spitzeln eine Parlamentsunwürdigkeit bescheinigt worden, die jedoch nicht zu einem Verlust des Mandats geführt hatte.