Erfurt

Regierung soll Parlament bei Corona-Verordnungen beteiligen

18.12.2020, 20:16 Uhr | dpa

Die Thüringer Landesregierung soll den Landtag stärker bei wichtigen Entscheidungen in der Corona-Pandemie beteiligen. Einen entsprechenden Antrag der Fraktionen von Linke, CDU, SPD und Grünen hat das Parlament am Freitag in Erfurt verabschiedet. Demnach muss die Landesregierung sicherstellen, dass ihre Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erst dann in Kraft treten, wenn das Parlament beteiligt wurde und eine Stellungnahme abgeben konnte. Weicht die Landesregierung von der Haltung des Parlaments ab, soll sie dies schriftlich begründen.

Schon bei der Vorbereitung der Verordnungen soll das Parlament beteiligt werden. Ist aber Gefahr im Verzug, soll die Beteiligung des Parlaments nachgeholt werden. Dies muss die Landesregierung dann aber auch begründen. Mehr als zwei Drittel der Abgeordneten stimmten für die neuen Regeln der Parlamentsbeteiligung bei Corona-Verordnungen.