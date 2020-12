Erfurt

Generaldebatte zum Thüringer Landeshaushalt gestartet

21.12.2020, 10:29 Uhr | dpa

Die Generaldebatte zum Thüringer Rekordhaushalt für 2021 hat im Landtag in Erfurt begonnen. Der Etat, der nach monatelanger Debatte am Montag beschlossen werden soll, hat ein Volumen von fast zwölf Milliarden Euro. Das sind die höchsten Ausgaben seit der Wiedervereinigung. Wegen eingebrochener Steuereinnahmen und Mehrausgaben durch die Corona-Krise sollen in diesem und dem kommenden Jahr Kredite in Höhe von fast 1,6 Milliarden Euro aufgenommen werden, um die Ausgaben zu finanzieren.

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Volker Emde, empfahl dem Parlament die Annahme des in vielen Punkten geänderten Etats sowie einer Reihe von Gesetzen, die dazu gehören. Der Regierungsentwurf hatte nur ein Volumen von 11,4 Milliarden Euro. Die von den Fraktionen vereinbarte Begrenzung der Redezeit wurde von AfD-Fraktionschef Björn Höcke im Namen der größten Oppositionsfraktion kritisiert.