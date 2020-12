Erfurt

Hilfe zu Kinderwunschbehandlung für 530 Thüringer Paare

22.12.2020, 07:20 Uhr | dpa

In Thüringen haben in diesem Jahr nach Angaben der Stiftung "HandinHand" bislang 530 kinderlose Paare einen staatlichen Zuschuss zu den Kosten einer künstlichen Befruchtung erhalten. Eingegangen seien insgesamt 550 Anträge, sagte Geschäftsführer Michael Hoffmeier auf Anfrage. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dies ein Anstieg. 2019 hatten 475 verheiratete oder in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Paare einen solchen Zuschuss erhalten, 514 hatten einen Antrag gestellt. Die Stiftung ist dafür Anlaufstelle. An sie können sich Paare wenden, denen es auf natürlichem Weg nicht gelingt, Kinder zu zeugen und die deshalb medizinische Hilfe suchen.

Die Krankenkassen übernehmen dafür in der Regel nur einen Anteil der Behandlungskosten, den Rest müssen die Paare selbst aufbringen. Dafür können sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss erhalten. Das Geld kommt von Bund und Land. In Thüringen stehen dafür in diesem Jahr rund 350 000 Euro zur Verfügung, diese Summe werde nicht ganz ausgeschöpft, sagte Hoffmeier.