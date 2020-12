Erfurt

Medizintechniker tätigt Millionen-Investition in Sonneberg

23.12.2020, 14:26 Uhr | dpa

Das Medizintechnikunternehmen World of Medicine GmbH errichtet in Sonneberg mit einer Investition von rund 10 Millionen Euro eine neue Produktionsstätte. Das gab das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt bekannt. Der Investor mietet den Angaben zufolge an dem südthüringischen Standort eine rund 3000 Quadratmeter große Fläche für den Aufbau einer modernen Fabrik.

Auf rund 800 Quadratmeter entsteht dort ein Reinraum für die Produktion von Komponenten für medizinisches Verbrauchsmaterial. Zunächst sollen laut Ministerium 14 neue, hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, perspektivisch könnten bis zu 100 Mitarbeiter in Sonneberg beschäftigt sein, hieß es.

Das Unternehmen ist den Angaben zufolge auf Produkte für die minimalinvasive Chirurgie spezialisiert. Darunter fallen medizinische Operationen mit kleinen Schnitten, die Ärzten die Behandlung erleichtern und Eingriffe für Patienten schonender machen. So wird bei Eingriffen nur wenig Gewebe verletzt und damit der Heilungsprozess beschleunigt.

Die World of Medicine GmbH mit Sitz in Berlin gehört zur US-amerikanischen Novanta-Gruppe. Diese erwirtschaftet nach Angaben des Wirtschaftsministeriums weltweit einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Dollar und zählt mehr als 2000 Beschäftigte.