Erfurt

Corona-Impfungen in Thüringen starten

27.12.2020, 05:11 Uhr | dpa

Kartons mit Corona-Impfstoff werden in einen Gefrierschrank eingelagert. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen die ersten Thüringer gegen das Virus geimpft werden. Zum offiziellen Start heute (10.00 Uhr) im Landkreis Greiz wird unter anderem Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) erwartet. Die ersten rund 10 000 Impfdosen waren am Samstag in Thüringen eingetroffen. Weitere Lieferungen werden erwartet. Das Mittel soll zuerst in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt werden, um dort alte und besonders verletzbare Menschen zu impfen.

In welcher Reihenfolge die Menschen geimpft werden, legt eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums fest. Hintergrund ist, dass in den ersten Wochen nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Bei dem Mittel, das in Thüringen ab Sonntag eingesetzt werden soll, handelt es sich um den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Es muss auf unter minus 70 Grad gekühlt werden, um längere Zeit haltbar zu bleiben. Für eine ausreichende Immunisierung sind zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen nötig.