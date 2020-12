Erfurt

Statistiker registrieren Anstieg von Unternehmensinsolvenzen

30.12.2020, 11:32 Uhr | dpa

In Thüringen haben zwischen Januar und September 2020 etwas mehr Unternehmen Insolvenz angemeldet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei den Amtsgerichten seien 178 solcher Verfahren eingeleitet worden, 2,3 Prozent mehr als zwischen Januar und September 2019, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. Von dem Aus ihrer Betriebe waren den Angaben nach 2218 Arbeitnehmer betroffen. Vor allem im Bau- und dem verarbeitenden Gewerbe sowie in der Kfz-Branche seien Unternehmen in die Insolvenz gegangen, hieß es.

Die durch die Corona-Pandemie verursachte wirtschaftliche Krise habe sich im März und April nicht in einem deutlichen Anstieg der eröffneten Insolvenzverfahren widergespiegelt. "Das Ausbleiben eines Anstiegs, oder gar ein Absinken der Zahlen wie im April, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht überraschend", so die Statistiker.

Einerseits vergehe zwischen dem Antrag auf Insolvenz und der Eröffnung eines Verfahrens immer eine gewissen Zeit. Diese habe sich durch den teilweise eingeschränkten Betrieb der zuständigen Insolvenzgerichte zudem verlängert. Durch die Hilfsmaßnahmen für Unternehmen habe außerdem eine schnelle Zunahme der Insolvenzanträge verhindert werden können. Außerdem habe es eine vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gegeben.