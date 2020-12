Erfurt

Silvester unter neuen Vorzeichen: Pandemie bestimmt Feiern

31.12.2020, 02:16 Uhr | dpa

Nach einem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr feiern die Thüringer Silvester mit Einschränkungen. So darf zum Jahreswechsel auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen kein Silvesterfeuerwerk gezündet werden. Das regelt die Thüringer Landesverordnung zur Eindämmung der Pandemie. Verboten sind auch Silvesterfeiern im öffentlichen Raum. Auf privaten Flächen ist Silvesterfeuerwerk zwar erlaubt, die Thüringer sind aber aufgerufen, darauf möglichst zu verzichten.

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung wird für Silvester gelockert. Menschen dürfen sich auch nach 22 Uhr draußen aufhalten, sie müssen in der Neujahrsnacht aber um 3.00 Uhr morgens wieder zu Hause sein. In jedem Fall müssen sie sich an die Kontaktbeschränkungen halten. Bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich zusammen aufhalten; Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Anders als an Weihnachten gibt es hier keine Lockerung.