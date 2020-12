Bad Langensalza

Mehr als 1300 Neuinfektionen: Klinik verlegt Covid-Patienten

31.12.2020, 11:48 Uhr | dpa

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Thüringen vor dem Jahreswechsel erneut gestiegen. Binnen eines Tages seien 1377 weitere Infektionen bestätigt worden (Vortag: 1009 Neuinfektionen), teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Gestorbenen stieg um 38 auf 995 (Vortag: 50 neue Todesfälle). Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 246,5 weist Thüringen im bundesweiten Vergleich nach Sachsen den zweithöchsten Wert auf.

Derweil hat sich im Unstrut-Hainich-Kreis die Situation bei der Versorgung von Covid-19-Patienten im Krankenhaus zugespitzt, wie das Landratsamt informierte. Noch am Donnerstag sollte deswegen je ein Patient in Krankenhäuser nach Wolfsburg und Braunschweig (Niedersachsen) verlegt werden. Mindestens zwei weitere Transporte seien für denselben Tag in Planung, hieß es. Um eine drohende Überlastung örtlicher Krankenhäuser zu verhindern, wurde an die Menschen appelliert, Abstands- und Hygieneregeln strikt einzuhalten.