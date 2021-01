Erfurt

Wirtschaft hadert weiter mit Bonpflicht im Einzelhandel

02.01.2021, 08:51 Uhr | dpa

Ein Bäcker hält in seiner Bäckerei einen Bon in der Hand. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die seit 1. Januar 2020 geltende Bonpflicht als Maßnahme gegen Steuerbetrug an Ladenkassen ist für viele Unternehmen in Thüringen weiterhin ein Ärgernis - und das nicht nur, weil viele Kunden nach Angaben von Wirtschaftsverbänden den für sie ausgedruckten Beleg einfach liegen lassen. "Nach wie vor verzichten viele Kunden auf die Mitnahme eines Bons", sagte die Sprecherin der Handwerkskammer Erfurt, Susann Eberlein, in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kunden würden keinen Mehrwert darin erkennen, die kleinen Papierstücke bei sich zu tragen. "Das wird insbesondere in Bäckereien und Konditoreien deutlich, in denen es häufig um Cent- beziehungsweise einstellige Eurobeträge geht." In vielen dieser Unternehmen würden sich deshalb die nicht mitgenommenen Bons stapeln, die von den Betrieben dann entsorgt werden müssten. "Die auf Thermopapier gedruckten Bons gehören nicht in das Altpapier, was die Betriebe aus ökologischer Sicht in Zugzwang bringt", sagte Eberlein.

Seit 1. Januar 2020 müssen Händler mit elektronischen Kassensystemen ihren Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen. Die umstrittene "Belegausgabepflicht" ist Teil des schon Ende 2016 beschlossenen Maßnahmepakets, mit dem der Gesetzgeber Steuerbetrug über Mogelkassen einen Riegel vorschieben will. Kassen sollen fälschungssicher und so Manipulationen verhindert werden. Der Bon sollte auch per Mail oder auf das Handy ausgegeben werden können. In "Härtefällen" ist kein Beleg fällig - das aber muss die jeweilige Finanzbehörde vor Ort prüfen.

Der Staat verliert alljährlich hohe Summen, weil Unternehmen ihre Umsätze mit manipulierten Kassen, Schummelsoftware oder fingierten Rechnungen nicht oder falsch erfassen - vor allem in der Gastronomie und in anderen Branchen mit hohem Bargeldanteil. In vielen EU-Staaten gilt die Bonpflicht schon länger und funktioniert nach früheren Angaben des Bundesfinanzministeriums auch. Wirtschaftsverbände hatten die Bonpflicht stets als zu teuer und zu bürokratisch kritisiert.

Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südthüringen, Ralf Pieterwas, sagte, Umfragen hätten gezeigt, dass neben den Mehrkosten auch die bürokratischen Belastungen für Unternehmen mit der Einführung der Bonpflicht gestiegen seien. Gleichzeitig kritisierte er, dass die Politik seit einem Jahrzehnt regelmäßig die Anforderungen an Registrierkassen verschärfe. Weil sich nicht alle Kassen auf den jeweils technisch neusten Stand bringen ließen, seien die Unternehmen in der Vergangenheit so zu "politisch induzierten Fehlinvestitionen" verleitet worden.

Das Thüringer Finanzministerium verteidigt das Vorgehen. "Die Bonpflicht ist im Zusammenspiel mit den weiteren Maßnahmen ein geeignetes Mittel, Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen entgegenzuwirken und den steuerehrlichen Unternehmer nicht zu benachteiligen", sagte Ministeriumssprecher Uwe Büchner. Jenseits dieser grundsätzlichen Aussage sei es allerdings zu früh, um abschließend zu sagen, ob sich die geltenden Regelungen in der Praxis bewährt hätten oder ob sie möglicherweise noch verändert werden müssen. Das liege auch an den pandemiebedingten Schließungen vieler Händler in den vergangenen Monaten. Eine Evaluierung der Regelungen sei vier Jahre nach deren erstmaliger Anwendung geplant.

Befreiungen für Händler mit elektronischen Kassensystemen von der Bonpflicht habe es durch die Finanzämter in Thüringen noch nicht gegeben, sagte Büchner. Manche der gestellten Anträge seien gegenstandslos gewesen, weil sie von Händlern mit offenen Kassen, wie sie etwa an Marktständen verbreitet sind, eingereicht worden seien. Für sie gelte die Bonpflicht nicht. Die Händler mit elektronischen Kassen, die sich von der Bonpflicht befreien lassen wollten, hätten nicht darlegen können, warum sie durch die Pflicht unverhältnismäßig stark belastet würden.