Erfurt

Land fördert Umweltschutz-Investitionen von Unternehmen

06.01.2021, 12:37 Uhr | dpa

Unternehmen in Thüringen können nach Angaben des Umweltministeriums auch in diesem Jahr mit staatlicher Unterstützung bei Umweltschutz-Investitionen rechnen. Das Förderprogramm "Green Invest" werde verlängert. Bis zum Jahr 2023 stünden dafür fünf Millionen Euro aus dem europäischen Fonds für Regionalentwicklung zur Verfügung, teilte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Mittwoch mit. Seit Start des Programms im Jahr 2015 seien rund 35 Millionen Euro Förderung in Energieeffizienzprojekte der Thüringer Wirtschaft geflossen.

Die Möglichkeiten seien aber längst nicht ausgeschöpft, so die Ministerin. Das Spektrum umfasse etwa eine Beleuchtungsumstellung in Werkhallen auf LED, den Austausch von Druckluftkompressoren oder die Abwärme-Nutzung. Mit Hilfe der Förderung könnten Industrie- und Handwerksbetriebe Kosten senken und das Klima schützen. Gefördert werde auch die Beratung für eine Bestandsaufnahme in Unternehmen. Für rund 600 dieser Analysen vor Ort seien bisher Zuschüsse gewährt worden.