Erfurt

Wöchentlich Impfstoff für 9750 Menschen eingeplant

07.01.2021, 15:54 Uhr | dpa

19 500 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer soll Thüringen wöchentlich bis Mitte Februar erhalten. Da die Chargen sowohl für die Erst- als auch die notwendige Zweitimpfung vorgesehen sind, könnten damit jede Woche 9750 Menschen geimpft werden, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Impfdosen würden vollständig verplant und eingesetzt, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). "Dabei geht es nicht um einen Wettlauf um Meldezahlen, sondern darum, gut aufzuklären und sicher zu impfen."

Mit den Zweitimpfungen soll ab dem 18. Januar begonnen werden. Damit der Impfschutz durch das Vakzin der Mainzer Firma Biontech und des US-Partners Pfizer sichergestellt wird, müssen zwei Dosen pro Person verabreicht werden.

Ab nächsten Mittwoch sollen die ersten 14 Impfstellen öffnen. 30 000 Termine für die Erst- und Zweitimpfung seien bereits vergeben, sagte Werner. Gleichzeitig würden weiter mobile Impfteams das Vakzin in Pflegeeinrichtungen zu Bewohnern und Mitarbeitern bringen.

"Wir haben uns in Thüringen zum Start für eine Doppelstrategie entschieden: Zum einen sind die Impfungen für die höchst vulnerablen Gruppen in den Pflegeeinrichtungen angelaufen. Zum anderen wird das Personal in Krankenhäusern geimpft", sagte Werner. So würden Bereiche zuerst versorgt, in denen die schwersten Verläufe und die meisten Todesfälle zu verzeichnen seien. Möglichst viele Menschen sollten sich mit einem guten Gefühl impfen lassen können, so Werner. "Und wenn dies mehr Zeit für die Aufklärung benötigt, dann ist es an dieser Stelle kontraproduktiv, Druck mit Verweis auf Rangfolgen auszuüben."

Thüringen war mit seiner Impfstrategie in die Kritik geraten, weil es im Bundesvergleich Angaben des Robert Koch-Instituts zufolge bei der Impfquote an letzter Stelle rangiert (Stand 7. Januar, 11.00 Uhr). Allerdings gibt es auch Verzögerungen bei der Übermittlung der erfolgten Impfungen.

Zum Impfstoff des Herstellers Moderna gibt es dem Ministerium zufolge noch keine genauen Angaben zu Lieferdaten und -mengen.