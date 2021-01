Erfurt

Landeseigene Grundstücke für den Ausbau des Mobilfunknetzes

08.01.2021, 13:04 Uhr | dpa

Mit der Bereitstellung landeseigener Grundstücke für Unternehmen will das Wirtschaftsministerium den Ausbau des Mobilfunks in Thüringen beschleunigen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten am Freitag Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und der Geschäftsführer der DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Bruno Jacobfeuerborn, in Erfurt. Vor allem der ländliche Raum solle von einem schnelleren Ausbau der Netze profitieren, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Dadurch dass das Land Grundstücke vorhält, soll die meist langwierige und aufwendige Suche nach geeigneten Flächen für neue Antennenstandorte vereinfacht werden. Ziel ist es, die heute übliche Dauer von etwa zwei Jahren für die Realisierung eines neuen Mobilfunkmastes deutlich zu reduzieren. Für Mobilfunkanbieter soll es damit attraktiver werden, bisher unwirtschaftliche Regionen zu versorgen.

"Der Mobilfunk ist neben Glasfaser eine wichtige Komponente für die Verfügbarkeit von breitbandigem Internet, künstliche Intelligenz und digitalisierte Industrieprozesse", unterstrich Tiefensee. Durch den Ausbau von Mobilfunkstandorten sowohl für die Grundversorgung in ländlichen Regionen oder die bedarfsgerechte Versorgung von Unternehmen solle hier gezielt gehandelt werden.

Die Deutsche Funkturm errichtet den Angaben zufolge die Mobilfunkinfrastruktur im Auftrag der Deutschen Telekom. Sie bietet ihre Masten allen Netzbetreibern an, so dass der Mobilfunkausbau diskriminierungsfrei erreicht werden kann.