Video-Software zur Suizidprävention: Ministerium verhalten

10.01.2021, 15:26 Uhr | dpa

Thüringen sieht den Einsatz spezieller Video-Software zur Senkung der Suizidzahl in Gefängnissen skeptisch. Vor allem bei der Suizidprävention käme es auf persönliche Kompetenz und Kontakte an, erklärte ein Sprecher des Justizministeriums in Erfurt. Die Erfahrungen des Einsatzes künstlicher Intelligenz in diesem Bereich würden aber beobachtet. Die Suche nach und die Entwicklung von wirksamen und erprobten Maßnahmen sei ein ständiger Prozess.

Das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen hatte den Versuch angekündigt, mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz die Zahl der Suizide zu senken. Dabei sollen suizidgefährdete Gefangene mit spezieller Video-Software überwacht werden, die im Fall eines Suizidversuchs Alarm schlägt.

In Thüringer Gefängnissen haben sich den Angaben zufolge von 2016 bis 2020 sieben Häftlinge das Leben genommen. Zum Thüringer Konzept der Suizidprävention gehört unter anderem ein umfassender Fragekatalog, der mit jedem Gefangenen durchgegangen wird. Je nach Bedarf schließen sich daran dann etwa Gespräche mit Psychologen oder Sozialarbeitern, die Unterbringung in Gemeinschaft oder gegebenenfalls die Betreuung durch Pfarrer an. Zu Jahresbeginn saßen 1443 Gefangene in den Thüringer Haftanstalten ein.