Erfurt

Corona-Impfung im Blickpunkt: Ministerin informiert

12.01.2021, 01:08 Uhr | dpa

Der Ansturm auf Corona-Impftermine hält in Thüringen an - bei nach wie vor begrenzten Impfstoffmengen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) haben inzwischen 32 000 Menschen einen Erst- und Folgetermin für die zwei Einzelimpfungen in einem Impfzentrum. Wie es mit der Immunisierung voran geht, darüber will Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) heute nach der wöchentlichen Kabinettssitzung informieren.

Geplant ist, dass die ersten Impfzentren in Thüringen an diesem Mittwoch (13. Januar) öffnen. Bisher wurde nur in Pflegeheimen und in Krankenhäusern geimpft. Allein in Pflegeheimen sind laut KV, die die Immunisierung in den Impfzentren und in Pflegeheimen durch mobile Impfteams managt, bislang etwa 4000 Menschen geimpft worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass an diesem Dienstag ein zweiter Impfstoff an die Länder verteilt werden soll - das Mittel des US-Herstellers Moderna.