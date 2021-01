Erfurt

Thüringer Kreise mit bundesweit höchsten Sieben-Tage-Zahlen

12.01.2021, 10:29 Uhr | dpa

Die beiden Thüringer Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Hildburghausen weisen mit 595,9 beziehungsweise 526,9 die bundesweit höchsten Werte bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz auf. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohnern sich innerhalb der letzten sieben Tage mit dem neuen Corona-Virus angesteckt haben. Für das ganze Land nannte das Ministerium den Inzidenzwert 325,7.

Von Montag auf Dienstag wurden den Angaben zufolge 710 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 52 311. Auch bei den Patienten, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, war ein Anstieg um 55 auf nunmehr 1409 zu verzeichnen. Als bereits wieder genesen gelten 38 890 ehemals Infizierte.