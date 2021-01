Erfurt

Erste 14 Impfstellen in Thüringen gehen in Betrieb

13.01.2021, 01:41 Uhr | dpa

Nachdem die Corona-Schutzimpfungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern in Thüringen bereits seit zwei Wochen laufen, nehmen heute auch die ersten Impfzentren den Betrieb auf. Neben Weimar, bei der sich Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Linke) vom Start überzeugen wollen (13.30), betrifft das 13 weitere Einrichtungen, darunter in Erfurt, Jena, Gera, Schmölln, Bad Langensalza und Sonneberg. Ab 3. Februar sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums schrittweise weitere 15 Impfzentren landesweit öffnen.

Bis zum Freitag sollen laut Gesundheitsministerium rund 3000 Menschen ihre Erstimpfung erhalten. Wegen des knapp bemessenen Impfstoffs werden zunächst nur bestimmte Bevölkerungsgruppen geimpft, etwa Menschen über 80 Jahre. Den Aufbau und Betrieb der Einrichtungen managt die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Mehrere Hundert Ärzte haben sich nach ihren Angaben für den Einsatz in den Impfzentren gemeldet.