Erfurt

Buchstaben für Heilige Schrift: "Tora ist Leben" startet

13.01.2021, 05:57 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Veranstaltungsplan für das Themenjahr "Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen": So startet das Projekt "Tora ist Leben" am Mittwoch online. Auf Youtube wird ab 16.00 Uhr der Kurzfilm "Vom Pergament zur Tora" gezeigt. Ab 19.00 Uhr spricht die Wissenschaftlerin und Musikerin Diana Matut in einer Videokonferenz zur Tora und ihren Klängen. Der Link dafür wird am Mittwoch auf der Facebook-Seite "Tora ist Leben" veröffentlicht. Die Tora ist die Heilige Schrift der Juden und umfasst die ersten fünf Bücher Mose.

Kern des Projekts "Tora ist Leben" ist eine neue Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde. An ihr arbeitet seit Oktober 2019 ein speziell dafür ausgebildeter Berliner Rabbiner. Dafür schreibt er mit Feder und Tinte die 304 805 Buchstaben auf Pergament. Das Schreiben der Tora sollte während des Themenjahrs eigentlich in verschiedenen Thüringer Orten zu erleben sein. Aufgrund der Corona-Pandemie sind diese Aktionen zunächst ausgesetzt und Begleit-Veranstaltungen finden nun als Online-Formate statt.