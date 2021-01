Erfurt

Parteien entscheiden über Neuwahl des Thüringer Landtags

14.01.2021, 00:31 Uhr | dpa

Die Spitzen von Linke, SPD, Grüne und CDU in Thüringen wollen heute über den Zeitplan für die Auflösung des Landtags und Neuwahlen entscheiden. Bei dem Treffen in Erfurt geht es um die Frage, ob die für den 25. April geplante Neuwahl des Landtags angesichts der dramatisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Thüringen verschoben werden soll. Der Landtag müsste sich für einen Wahltermin im April bereits im Februar auflösen - also mitten in der Pandemie und womöglich in einer Phase, in der Entscheidungen zum Infektionsschutz getroffen werden müssten.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) regiert seit März 2020 mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung, die auf Stimmen der oppositionellen CDU-Fraktion angewiesen ist. Linke, SPD, Grüne und CDU hatten sich zur Beendigung einer wochenlangen Regierungskrise auf eine Vereinbarung verständigt, die die Verabschiedung des Landeshaushalts 2021 ermöglichte. Dieser Stabilitätspakt sieht auch vorgezogene Neuwahlen für Ende April vor. Bisher haben nur die Grünen signalisiert, dass sie sich wegen der Pandemie eine Verschiebung der Landtagswahl vorstellen können. Thüringen verzeichnet derzeit im Bundesländervergleich die meisten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Zu den Ergebnisse des Treffens wollen sich die Parteien gegen 16.30 Uhr äußern.