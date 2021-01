Erfurt

Wasserwacht warnt dringend vor Betreten von Eisflächen

15.01.2021, 14:44 Uhr | dpa

Angesicht winterlicher Temperaturen und der Bildung von Eisflächen auf Gewässern warnt die Wasserwacht des Landesverbands Thüringen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) dringend vor dem Betreten des Eises. Noch sei es sehr dünn und brüchig, erklärte das DRK am Freitag in Erfurt. Zudem sei das Eis bei Strömungen unter der Eisfläche ohnehin niemals gleichmäßig dick.

Besonders gefährliche Stellen seien dabei die Flächen in der Nähe eines Zulaufs durch einen Bach. "Erfahrungsgemäß sind an diesen Stellen die Eisdecken besonders trügerisch und zu allen Zeiten wenig tragfähig, weil das Eis auch bei Minustemperaturen durch den Zustrom besonders dünn bleibt", so das DRK.

"Bei einem Eiseinbruch besteht für Menschen stets Lebensgefahr", unterstrich der Landesleiter der Thüringer DRK-Wasserwacht, Hansgeorg Siebert. Das Risiko sei groß, innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein zu verlieren und zu ertrinken. Daher sollten in den nächsten Tagen trotz Minusgraden Eisflächen auf Seen und anderen Gewässern nicht betreten werden.