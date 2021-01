Erfurt

Gender-Pay-Gap in Thüringen am geringsten

18.01.2021, 12:00 Uhr | dpa

In Thüringen ist die geschlechtsspezifische Lohnlücke zwischen Frauen und Männern im bundesweiten Vergleich am geringsten. Der Verdienstunterschied lag 2018 im Freistaat bei 6,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Demnach verdienten Frauen im Schnitt 15,62 Euro brutto die Stunde und Männer 16,67 Euro.

In den alten Bundesländern klaffte laut den Statistikern 2018 zwischen Frauen und Männern eine Lohnlücke von 21,4 Prozent - im Osten betrug der Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern 7,3 Prozent. Bei dem alle vier Jahre erhobenen Wert sind den Angaben zufolge strukturbedingte Unterschiede wie Berufe, Branchen, Arbeitszeitmodelle, Beschäftigungsumfang, Bildungsstand und Zugang zu Führungspositionen berücksichtigt.

Der Wert, der den Verdienstunterschied von Frauen und Männern mit vergleichbaren Qualifikationen und Tätigkeiten misst, lag 2018 in Thüringen bei 5,7 Prozent.