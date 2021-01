Erfurt

Ehemann soll nach Trennung Frau totgefahren haben: Prozess

21.01.2021, 01:59 Uhr | dpa

Ein 49-Jähriger soll seine Ehefrau zwei Jahre nach der Trennung bewusst mit dem Auto angefahren und dadurch getötet haben. Ab heute muss er sich vor dem Landgericht Erfurt unter anderem wegen Mordes verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem deutschen Staatsangehörigen vor, im Juli vergangenen Jahres die 40-Jährige angefahren zu haben, als sie mit dem Rad in Arnstadt unterwegs war. Er soll sie mit einer Geschwindigkeit von mindestens 70 Stundenkilometern gerammt haben. Die Frau stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie noch am gleichen Tag im Krankenhaus starb. Das Ehepaar hatte laut Staatsanwaltschaft zwei gemeinsame Kinder. Diese lebten seit der Trennung bei der Mutter.