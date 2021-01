Gedenken an Corona-Opfer

Erfurter Bischof unterstützt Aktion "#lichtfenster"

22.01.2021, 11:55 Uhr | dpa

Mit brennenden Kerzen in Fenstern sollen Bürger nach Willen von Bundespräsident Steinmeier der Corona-Opfer gedenken. Diese Aktion unterstützt auch der Erfurter Bischof Neymeyr.

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr unterstützt die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeregte Aktion "#lichtfenster". "Mit den brennenden Kerzen in unseren Fenstern wollen wir der Toten gedenken, ihrer Angehörigen und aller von Corona betroffenen Menschen", erklärte Neymeyr am Freitag in Erfurt. Zuvor hatte der Bundespräsident die Bundesbürger dazu aufgerufen, vom Freitag an ein Licht in ihre Fenster zu stellen und auch ein Bild davon mit dem Hashtag "#lichtfenster" in den sozialen Medien zu teilen.

"Allenthalben ist vom Coronavirus die Rede", so Neymeyr. Das Virus beherrsche geradezu "unser Denken, Fühlen und Handeln." Die dunklen und trüben Tage des Winters erschienen dadurch noch dunkler und trüber als in den Jahren davor. "Wir dürfen jedoch zuversichtlich sein, dass die Tage wieder heller werden, nicht nur jahreszeitlich bedingt, sondern auch im übertragenen Sinn mit Blick auf die Corona-Pandemie."

Bei aller Zuversicht dürften aber diejenigen nicht vergessen werden, die oft einsam und allein am Coronavirus gestorben seien. Dies gelte auch für die Angehörigen, "deren Tage durch den Verlust eines lieben Menschen gewiss noch lange dunkel bleiben, wenn wir anderen schon das Licht genießen".