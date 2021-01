Erfurt

Linke: Städte und Gemeinden zahlten 30 Millionen Euro zurück

24.01.2021, 16:42 Uhr | dpa

Thüringens Städte und Gemeinden haben nach Angaben der Linken-Fraktion rund 30 Millionen Euro an Corona-Staatshilfen für das Jahr 2020 wieder an das Land zurück überwiesen. Grund sei, dass die geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer im Zuge der Corona-Pandemie nicht so gravierend gewesen seien wie befürchtet, teilte die Linke-Fraktion am Sonntag mit. Sie beruft sich auf Zahlen aus dem vorläufigen Abschluss des Corona-Sondervermögens für das vergangene Jahr. "Es ist davon auszugehen, dass der Betrag sich weiter erhöht", erklärte der kommunalpolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Sascha Billay.