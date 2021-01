Erfurt

Online-Diskussion über Auschwitz-Gedenken und Antisemitismus

26.01.2021, 01:43 Uhr | dpa

Das Thema Antisemitismus in der Gegenwart prägt in diesem Jahr in der jüdischen Landesgemeinde den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Am Vorabend des Gedenktages geht es heute in einer Online-Diskussion der Gemeinde und der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung um hinter Israel-Kritik versteckte Judenfeindlichkeit. Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, und der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, wollen dabei auch die vom Bundestag als antisemitisch eingestufte internationale Bewegung BDS ("Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen") thematisieren. Sie fordert unter anderem den Boykott israelischer Waren.

In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges hatten sowjetische Truppen am 27. Januar 1945 das deutsche Vernichtungslager Auschwitz befreit. In Deutschland ist der 27. Januar seit 1996 offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Die darauf bezogenen Veranstaltungen werden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie weitgehend ins Internet verlegt. Vor dem Erfurter Landtag ist eine Freiluftausstellung mit Porträts von KZ-Überlebenden geplant.