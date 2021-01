Erfurt

Meinungsverschiedenheiten im Kabinett zu Schuldenbremse

26.01.2021, 18:29 Uhr | dpa

Der Vorschlag von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen, wird in Thüringens Landesregierung kontrovers diskutiert. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist dafür, Finanzministerin Heike Taubert (SPD) dagegen. Das machten beide Politiker am Dienstag in Erfurt deutlich.

"Bereits seit Jahren fordern meine Partei und ich, das Ideologieprojekt "Schwarze Null" zu beerdigen", sagte Ramelow nach Angaben der Staatskanzlei in Erfurt. "Ich lehne den Vorschlag, die Schuldenbremse auszusetzen, ab", konterte Taubert.

Nach Ansicht von Ramelow braucht Deutschland eine moderne Investitionsauffassung, die notwendige Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit Zukunftsinvestitionen zur Stärkung des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Deutschland zusammenführt. Taubert bezeichnete das Argument als vorgeschoben.

"Die Pandemie erzeugt zwar einen tiefen Einschnitt in die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Sie ist aber nicht geeignet, jetzt dem Unwillen, sich für ein Jahr in den Ausgaben zu begrenzen, freien Lauf zu geben", so die Finanzministerin. Überproportionale Kredite würden letztlich die Stuerzahler, auch die mit geringen und mittleren Einkommen sowie den wirtschaftlichen Mittelstand, belasten. Taubert: "Das ist nicht gerecht."

Ramelow plädierte auch für eine Steuerpolitik, "die die Profiteure der Pandemie in zumutbarem Maße zur Kasse bittet". Ihre Folgen dürften nicht auf dem Rücken derer bewältigt werden, die in Pflegeheimen, an den Supermarktkassen oder in den Krankenhäusern dafür sorgten, das Deutschland durch die Krise komme.

Der Vorschlag von Braun stieß bundesweit auf Zustimmung und Ablehnung. Der Bundestag hat bereits für die Haushalte 2020 und 2021 die Schuldenbremse aufgehoben, um eine höhere Neuverschuldung für die Milliardenlasten der Corona-Krise zu ermöglichen. Braun wandte sich im "Handelsblatt" gegen "jährliche Einzelfallentscheidungen" und plädierte für eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes.