Erfurt

Lotto Thüringen zahlt im Pandemiejahr 83 Millionen Euro aus

30.01.2021, 12:04 Uhr | dpa

Lottospielen hat sich im Pandemiejahr 2020 für manchen Thüringer gelohnt. Die Thüringer Staatslotterie schüttete eine Rekordsumme von insgesamt 83 Millionen Euro an die Spieler aus, wie das Finanzministerium am Samstag mitteilte. Allein 32,5 Millionen Euro strich ein Großgewinner aus Ostthüringen ein, der im Lotto-Klassiker "6 aus 49" Anfang Juni als einziger bundesweit mit sechs richtigen Zahlen den Jackpot geknackt hatte. Laut Ministerium handelt es sich dabei um den höchsten Lottogewinn in Thüringen aller Zeiten. Großgewinne strichen im vergangenen Jahr weitere 15 Thüringer ein.

Die Spiellaune bescherte Thüringen-Lotto mit 174,5 Millionen Euro auch den höchsten Jahresumsatz seit seinem Bestehen. Das ist ein Zuwachs von elf Millionen Euro oder sieben Prozent zum Jahr 2019. Zurückzuführen ist dies den Angaben zufolge auf eine Steigerung beim Tippen via Internet. Hier sei ein Plus von 54 Prozent bei Teilnehmern und von 28 Prozent (2,7 Millionen Euro) beim Umsatz verzeichnet worden.

Von den Überschüssen und Wettsteuereinnahmen der staatlichen Lotterie, die an den Landeshaushalt abgeführt werden, profitieren nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) zahlreiche gemeinnützige Bereiche. Das betrifft etwa den Sozial- und Kulturbereich, den Sport und den Umweltschutz.