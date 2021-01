Erfurt

Beirat: Praktische Hilfe für Senioren bei Impfanmeldung

30.01.2021, 13:12 Uhr | dpa

Der Thüringer Landesseniorenrat wünscht sich mehr praktische Unterstützung für alte Menschen bei der Anmeldung zur Corona-Impfung. Die Terminvergabe über das Internet sei "weg von der Lebensrealität von älteren Menschen", sagte die Vorsitzende Hannelore Hauschild der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Alleinlebende in hohem Lebensalter kämen damit oftmals nicht zurecht. Zudem fühlten sich Ältere oft nicht ausreichend über das Anmeldungsprozedere informiert. Hauschild plädiert dafür, bei der Anmeldung zum Impfen Ehrenamtler zur Unterstützung der Senioren einzusetzen.

Einige kreisfreie Städte und Landkreise haben die über 80-Jährigen angeschrieben und sie über den Ablauf der Impfungen informiert. Künftig sollen zudem in Arztpraxen und Apotheken Informationsmaterialien mit Ansprechpartnern und Telefonnummern ausgelegt werden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag. Diese seien derzeit in Abstimmung mit KV und Landesapothekerkammer in Arbeit.

Termine werden in Thüringen über die Website www.impfen-thueringen.de und unter der Telefonnummer 03643-4950490 vergeben. Wegen Impfstoffmangels ist das derzeit nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen bis mindestens 8. Februar allerdings nicht möglich.