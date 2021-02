Erfurt

Ramelow bei Bund-Länder-Krisenberatung zu Corona-Impfungen

01.02.2021, 02:54 Uhr | dpa

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beteiligt sich heute an den Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen des schleppenden Verlaufs der Corona-Impfungen. Auch in Thüringen ist der Unmut über Lieferengpässe, zögerlich verlaufende Impfungen und Probleme vor allem für alte Menschen, mit der Online- und Telefonterminvergabe zurechtzukommen, groß.

Nach Angaben der Staatskanzlei hatten bis Sonntag erst 2,5 Prozent der Thüringer eine Impfung erhalten. Das sind 52 535 Menschen, überwiegend über 80-Jährige sowie Personal von Krankenhäusern und Pflegediensten.

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hatte am Wochenende Klarheit über die zu erwartenden Mengen des am Freitag zugelassenen dritten Impfstoffs, diesmal der Firma Astrazeneca, gefordert. Nur so könne Thüringen konkret planen.